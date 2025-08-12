ドジャースの山本由伸投手（２６）は１１日（日本時間１２日）に敵地アナハイムでのエンゼルス戦に先発し、４回２／３を投げ、６安打６失点、６三振６四死球で８敗目（１０勝）を喫した。打者２５人に９９球。防御率２・８４。チームは終盤の追い上げも実らず４―７で２連敗。地区２位パドレスと１ゲーム差となった。中７日でのマウンド、エンゼルス戦は初登板だ。初回先頭、ネトに初球の外角低めの９５・９マイルのシンカーを