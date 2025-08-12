モーニング娘。の元メンバーでタレントの藤本美貴が11日に自身のアメブロを更新。夫でお笑いコンビ・品川庄司の庄司智春と息子と一緒にヒップホップユニット・Creepy Nutsのライブへ足を運んだことを報告した。この日、藤本は「息子と3人でCreepy Nutsのライブに行ってきました」と庄司と息子との3ショットとともに報告。「息子の好きなアーティストさんのライブに行く なんか幸せな時間でした」と心境を明かした。続けて「楽しす