北海道稚内市の稚内港で2025年8月12日、海中から2発の不発弾のようなもの引きあげられ、爆発の恐れもあることから、市は付近の道路を通行止めにしています。稚内市によりますと、午前11時30分ごろ、稚内海上保安部から「不発弾2発を海で拾ってきた船が稚内港にいる」という趣旨の連絡がありました。この船はナマコ漁をしていた小型底引き網の漁船で、漁をしている最中に不発弾のようなものが網に絡まってあがったということです。