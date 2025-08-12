マジシャンKiLaが12日、フジテレビ系「ぽかぽか」（月〜金曜午前11時50分）に生出演。マジック1件に100万円で購入する声をかけられたことがあると明かした。MCハライチ澤部佑から「いったい、マジックどれぐらいあるんですか」と問われて「持っている数がそんなではないんですけど、知識として入れているのは2000〜3000は」と頭部を指さして答え「で、その中でパッとレギュラー的にやるネタは、まあ100ちょっとはある」と返した。