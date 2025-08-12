元モーニング娘。のタレント辻希美（38）が12日、のブログを更新。自身の父母と、8日に生まれた第5子とのショットをアップした。辻は「昨日はジジババがbabyに会いに来てくれました」と報告し「搾乳したミルクあげてくれたよそして昔ながらの肩でのゲップではなく令和版のゲップのやり方をババが助産師さんに教えてもらって初挑戦か、か、か、可愛い過ぎだろぉ涙」とその様子を写真で投稿した。続けて「ババがかなり恐々や