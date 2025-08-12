◇インターリーグドジャース4―7エンゼルス（2025年8月11日アナハイム）ドジャースの山本由伸投手（26）が11日（日本時間12日）、敵地でのエンゼルス戦に先発登板。初回にザカリー・ネト内野手（24）に先頭弾を許すなど、5回途中メジャーワースト6四死球、6失点で今季8敗目（10勝）を喫した。打線は大谷翔平投手（31）が8回に3戦連発となるリーグトップタイ42号、マックス・マンシー内野手（34）が3ランを放つなど終盤に奮