夏の甲子園大会第７日の１２日、第３試合で東大阪大柏原（大阪）は尽誠学園（香川）との初戦に臨んだ。東大阪大柏原のアルプス席では、下平蓮斗選手の父・晋太郎さん（４４）が緑色のメガホンをたたきながら声援を送った。晋太郎さんは、蓮斗選手が地元・金沢市の軟式野球チームに所属していた頃、同チームの監督を務めていた。五回、蓮斗選手が中前打を放つと、「いつもセンター返しをするよう教えてきた。ナイスバッティング