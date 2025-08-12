資料 高松市のアパートの駐車場で、女性の車の塗装を剥がしたとして、市内の配達業の男（49）が12日、器物損壊の疑いで逮捕されました。 警察によりますと、男は2025年6月1日午前0時45分ごろ、高松市のアパートの駐車場で、女性（39）が駐車していた軽自動車のボンネットなどに剥離剤をかけ、塗装を剥がした疑いです。被害（修理）額は約60万円です。 女性は男と面識がないということです。 女性からの11