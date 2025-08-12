12日午前、福岡市博多区の工場で、電気工事をしていた男性が倒れているのが見つかり、心肺停止の状態で病院に搬送され、その後、死亡が確認されました。感電したとみられています。警察によりますと、12日午前10時半ごろ、福岡市博多区金の隈の工場で「電気工事中に倒れた。意識、呼吸なし。感電の恐れあり」と工場の関係者から119番通報がありました。男性1人が心肺停止の状態で病院に搬送され、その後、死亡が確認されました。男