【MLB】エンゼルス7ー4ドジャース（8月11日・日本時間12日／アナハイム）【映像】大谷、詰まってるのに“確信歩き”ドジャースの大谷翔平投手がエンゼルス戦に「1番・DH」でスタメン出場。8回の第4打席で3試合連続となる42号ソロを放った。芯を外したようにも見える一打ながら、放った瞬間に“確信歩き”を見せ、実況・解説、そして視聴者を驚かせた。0-7とドジャースが7点ビハインドの8回、1死走者なしの場面