ドジャースの大谷翔平選手が、ナ・リーグトップに並ぶ42号ホームランを放ちました。12日の全打席をお伝えします。8月の全試合でヒットを放ち、ここまで今シーズン自身最長タイの9試合連続安打を記録している大谷。第1打席はセカンドゴロに倒れます。第2打席は、フルカウントから空振りの三振。第3打席は、フォアボールで出塁します。8回の第4打席。打った瞬間、それとわかる3試合連続の42号ソロホームラン。これで大谷は、