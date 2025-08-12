メード・イン・チャイナのソーラーファン付き帽子が海外で人気となり、50万個以上の注文が入り、生産が追いつかない状態になっている。一見すると普通の帽子にも見えるこの商品には、フレキシブルソーラーパネルやミニファン、スマートセンサーなどが搭載されており、炎天下で使うと、首元を風で涼しくしてくれる優れものの暑さ対策グッズとなっている。異例の暑さとなっている今年の夏、暑さ対策グッズの人気が高まっている。人気