深セン初の市中免税店が福田区の大型複合施設「深業上城」にオープンします。8月末に開業予定で、店舗面積は約3000平方メートルです。この免税店は中免グループ、深セン免税グループ、深業グループの3社が共同で手掛け、「免税＋課税」「輸入＋国産」「オフライン＋オンライン」という複合型運営モデルを採用します。これにより、出境旅客の観光消費を促進し、海外での消費を国内へ呼び戻すとともに、中国ブランドの海外展開も後押