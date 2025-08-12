全店実食調査！『おとなの週末』が自信を持っておすすめするお店をご紹介します。今回は、東京・茅場のダイニングバー『ジェットベイカー』です。超絶注ぎ分けのビールが絶品注ぎ方違いで5つのアサヒスーパードライが飲めるこちら。ビールを注ぐ店長の藤代さんは専門店で鍛えた熟練の注ぎ手だ。泡なしのJET注ぎ、クリーミーな泡とビールのバランスのいいSHARP注ぎ、マイルドな1度注ぎなど、魔法のようにビールの味を変えてみせる。