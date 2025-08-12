乃木坂46の小川彩が「サイコミ」にて連載中の『奏のララ』の実写縦型ショートドラマにて主演を務めることが発表された。 【漫画】『奏のララ』1話を読む 『奏のララ』は西宮瑠花による、美術の世界を舞台にした青春漫画。メイクをすることが命の女子高生の田中ララが、同級生の天才画家·久我奏に出会い、美術への世界へ踏み出していく物語。そんな主人公ララを演じるのが乃木坂46の小川彩。2022年乃木坂46第5期生