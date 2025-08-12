鹿島アントラーズは８月10日、J１第25節でFC東京とのアウェーゲームに臨んだ。終盤の81分に途中出場のFW田川亨介が決めたゴールを最後まで守りきり、１−０で勝利を飾った。試合後の公式会見で鬼木達監督は「『決勝戦のつもりで戦おう。この一戦は非常に大事だ』と送り出したなかで、選手たちはそういう姿勢を示してくれた。我慢強く、しっかりと勝点３を獲れて嬉しいです」と喜んだ。これでリーグ２連勝したチームは、柏レ