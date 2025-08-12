J１で首位を走る鹿島アントラーズが８月12日、降格圏の18位に沈む横浜F・マリノスからエウベルが完全移籍で加入すると発表した。９年ぶりのリーグ制覇に向けて、実績十分の頼もしいストライカーが加わった。33歳のブラジル人FWは、母国クラブを経て2021年に横浜FMに加入。翌年にベストイレブンに輝く活躍を見せ、J１優勝に大きく貢献した。ただ昨季はリーグ戦２ゴールで終わり、チームが大きく調子を落とす今季も、６月28日の