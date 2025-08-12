◇ナ・リーグブルワーズ7―1パイレーツ（2025年8月11日ミルウォーキー）ブルワーズは11日（日本時間12日）、本拠でのパイレーツ戦で投打が噛み合い勝利。連勝を10に伸ばした。初回、チュラングが11号先頭打者アーチを放って幸先良く先制。1―1の3回にはイエリチの22号ソロで勝ち越すと、フリリック、ロックリッジの連続タイムリーなどもありこの回一挙4点を奪った。6回にもコントレラスの適時打でリードを広げるなど、