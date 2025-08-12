◆第６１回札幌記念・Ｇ２（８月１７日、札幌競馬場・芝２０００メートル）＝８月１２日、札幌競馬場前走のクイーンＳで頭差の２着だったココナッツブラウン（牝５歳、栗東・上村洋行厩舎、父キタサンブラック）は、今回がキャリア初となる中１週での出走。間隔を空けて使われてきた馬だけに状態面は気になるところだが、体の張りは良く落ち着きも保たれている。前走のダメージはなさそうだ。柴原助手も「滞在効果で落ち着いてい