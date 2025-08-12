トヨタ自動車が「カローラクロス」に搭載した、ウインカーに合わせて路面に光の矢印を照射する機能のイメージトヨタ自動車が採用した、ウインカーに合わせて路面に光の矢印を照射する国内メーカー初の機能が好評だ。5月下旬に一部改良したスポーツタイプ多目的車（SUV）「カローラクロス」に搭載され、6月末時点で目標の約2倍となる約9千台を受注した。夜間に見通しの悪い交差点から車が出てくることを歩行者や周辺車両に知らせ