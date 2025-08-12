◆第１０７回全国高校野球選手権大会第７日▽２回戦尽誠学園３―０東大阪大柏原（１２日・甲子園）尽誠学園（香川）は東大阪大柏原（大阪）を破り、２０１６年以来９年ぶりの夏の甲子園で、２００２年以来２３年ぶりの夏白星を手にした。先発のエース・広瀬賢汰投手（３年）が９回被安打６、５奪三振の完封。守りからリズムをつくると、５回２死一、二塁から２番・木下立晴外野手（３年）の左前適時打で先制。さらに２死満