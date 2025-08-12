次回の「大悟の芸人領収書」は8月18日23時59分放送！特別企画『お笑いの未来を考える会』【芸人ゲスト】西野亮廣(キングコング)品川祐（品川庄司）井口浩之（ウエストランド）九条ジョーエース（バッテリィズ）