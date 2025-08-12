日米間で食い違っていた相互関税の特例措置についてアメリカ側が大統領令を修正することになった。8月12日の「くにまる食堂（文化放送）」では、関西学院大学教授の村尾信尚が、なぜ、このようなミスが出るのか自身の見解を語った。 村尾「この件で最初に違和感を覚えたのは、はじめ日本に25％の関税をかけますよというトランプ大統領の2枚ほどの書簡を見た時です。各国全て同じ文章で、国名とその国に適用される関税率だけ変えて