◇第107回全国高校野球選手権2回戦尽誠学園３―０東大阪大柏原（2025年8月12日甲子園）尽誠学園（香川）が2002年以来23年ぶりの夏1勝を飾った。5回に2番・木下の左前適時打で先制。さらに2死満塁とチャンスを広げ、4番・広瀬が2点適時打を放った。守ってもエース・広瀬を中心に野手陣はノーエラーで失点を許さなかった。