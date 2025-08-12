◇第107回全国高校野球選手権2回戦東大阪大柏原０―３尽誠学園（2025年8月12日甲子園）東大阪大柏原（大阪）が初戦で敗退した。大阪大会では決勝で大阪桐蔭を破るなど“旋風”を巻き起こし、2011年夏以来14年ぶり2回目の甲子園出場を果たした。ところが「4番・捕手」の竹本歩夢主将（3年）が練習中に左手を痛めるアクシデント。この試合も先発マスクをかぶったが、5回で途中交代となってしまった。攻守の要を欠い