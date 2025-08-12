新庁舎で開局した穴水郵便局を訪れた利用客（右）＝12日午前、石川県穴水町昨年の能登半島地震で大きな被害を受けた石川県穴水町の穴水郵便局が12日、新庁舎を開局し営業を始めた。震災で損壊した旧庁舎が使用不能となり業務を一時停止したが、車両型郵便局や仮設店舗で業務を続け、地域の生活を支えてきた。午前9時に吉村光輝町長らによるテープカットが実施され、新庁舎での業務が始まると待ちわびた町民が窓口に並んだ。震