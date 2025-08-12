日本時間午後９時半に７月の米消費者物価指数が発表される。総合の大方の予想が前年比２．８％上昇、コアの大方の予想が前年比３．０％昇となっており、総合、コアとも、前年比の伸びがそれぞれ前月の２．７％上昇、２．９％上昇から加速するとみられている。６月の米消費者物価指数では、玩具や家電といった輸入依存度の高い品目でトランプ米政権の関税引き上げの影響が表面化し始めていた。トランプ米政権の関税引き上げ前の低