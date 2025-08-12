豪ドル下げ拡大、中国政府がエヌビディア「H20」チップ使用を控えるよう企業に要請 豪ドルはやや下げ拡大、米中関係悪化がやや懸念されている。中国政府は米エヌビディアの「H20」チップの使用を控えるよう企業に要請したとブルームバーグが報じている。