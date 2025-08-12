アジア株上海株は堅調、米中関税休戦の延長受け安堵感広がる豪州株最高値更新 東京時間14:18現在 香港ハンセン指数 24924.71（+17.90+0.07%） 中国上海総合指数 3666.17（+18.62+0.51%） 台湾加権指数 24223.51（+88.01+0.36%） 韓国総合株価指数 3200.66（-6.11-0.19%） 豪ＡＳＸ２００指数 8869.20（+24.43+0.28%） インドＳＥＮＳＥＸ３０種 80610.31（+6.23+0.01%） アジ