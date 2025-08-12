雄大な八ヶ岳の自然が広がる八ヶ岳南麓は、夏から秋にかけて多くの人々を魅了する人気の観光地です。この地域の魅力を鉄道で満喫できるのが、2025年8月17日に運行される臨時快速列車「リゾートビュー八ヶ岳」です。小淵沢駅と小諸駅を結ぶルートで運行され、車窓から八ヶ岳の絶景を眺めながら、沿線の「おもてなし」を体験できます。この車両は観光列車「リゾートビューふるさと」に使用されているもので、ゆったりとした座席と展