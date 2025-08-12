俳優の松本若菜が12日、都内で行われた映画『ジュラシック・ワールド／復活の大地』の大ヒット記念 新ジュラ夏祭りイベントに参加した。【全身ショット】黒とオレンジのシックな浴衣で登場した松本若菜本作は“復活”がキーワードに。自身の復活の瞬間についての質問が飛ぶと松本は「1番最初に頭に浮かんだのは、数年前にヘルニアをして、歩けなくなってしまって。このままだと仕事に影響があるなと思って、思い切って手術を選