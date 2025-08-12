日本基礎技術 [東証Ｓ] が8月12日後場(14:30)に決算を発表。26年3月期第1四半期(4-6月)の連結経常利益は前年同期比56.1％減の4.2億円に大きく落ち込んだが、4-9月期(上期)計画の7.9億円に対する進捗率は53.2％となり、5年平均の53.4％とほぼ同水準だった。 直近3ヵ月の実績である4-6月期(1Q)の売上営業利益率は前年同期の10.2％→5.8％に大幅低下した。 株探ニュース