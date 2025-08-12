フィギュアスケートの世界ジュニア王者・中田璃士（ＴＯＫＩＯインカラミ）は、自身の演技に不満をのぞかせた。ショートプログラム（ＳＰ）首位で迎えたサマーカップ最終日（１２日、滋賀・木下カンセーアイスアリーナ）のフリーでは４回転サルコー、４回転トーループを着氷させるも、３本目のトリプルアクセル（３回転半ジャンプ）で転倒してリズムを崩す。その後も立て直すことはできず、１３５・０５点にとどまった。合計で