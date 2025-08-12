エンゼルス戦に「1番・DH」で先発米大リーグ・ドジャースの大谷翔平投手は11日（日本時間12日）、敵地エンゼルス戦に「1番・DH」で先発出場。3試合連発となる今季42号ソロを放った。チームは4-7で敗れたが、古巣のファンの前で豪快な一発。試合を中継した米国の実況席では「このペースを162試合続ければ…」と驚異の量産態勢について触れていた。古巣エンゼルスタジアムを沸かせた。0-7で迎えた8回、大谷の第4打席だ。アンダー