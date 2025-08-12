◇フィギュアスケート・サマーカップ最終日（2025年8月12日滋賀・木下カンセーアイスアリーナ）女子フリーが行われ、SP15位の渡辺倫果（三和建装・法大）は113・39点をマークし、合計167・06点となった。3季前にも使用した「JIN」。思い入れの強い曲に乗って、冒頭でトリプルアクセルに挑むが失敗。続くトリプルアクセルも回転が抜けて1回転半となった。その後はダブルアクセル―オイラー―3回転サルコーの連続ジャンプ