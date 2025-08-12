横浜ゴムが上げ幅を拡大している。午後２時ごろ、２５年１２月期の連結業績予想について、売上高を１兆２２００億円から１兆２３５０億円（前期比１２．８％増）へ、営業利益を１３２０億円から１４０５億円（同１７．９％増）へ、純利益を８１５億円から８８０億円（同１７．５％増）へ上方修正し、あわせて期末配当予想を５４円から６４円へ引き上げ年間配当予想を１１２円（前期９８円）としたことが好感されている。 上