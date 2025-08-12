日本ロジテムがストップ高の４９９０円に買われている。８日の取引終了後に発表した第１四半期（４～６月）連結決算が、売上高１７１億７９００万円（前年同期比８．６％増）、営業利益４億９５００万円（同３．２倍）、純利益３億７００万円（同５．１倍）と大幅増益で着地したことが好感されている。 前期に受託した物流センター業務が好調に推移しセンター事業が伸長したことに加えて、アセット事業で