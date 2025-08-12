ＧＳＩクレオス [東証Ｐ] が8月12日後場(14:30)に決算を発表。26年3月期第1四半期(4-6月)の連結経常利益は前年同期比14.1％増の10.7億円に伸び、通期計画の32億円に対する進捗率は33.6％となり、5年平均の34.8％とほぼ同水準だった。 直近3ヵ月の実績である4-6月期(1Q)の売上営業利益率は前年同期の2.7％→2.4％に悪化した。 株探ニュース