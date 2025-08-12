日本を代表する歌手・坂本九さん（１９８５年死去、享年４３）の命日を迎え、妻で女優の柏木由紀子（７７）が墓参りを報告した。日航ジャンボ機墜落事故から４０年となる１２日のインスタグラムで「無事に、４０年目のお墓参りを家族そろってすませてきました」と娘たちや愛犬とのショットを投稿。「４０年を機にたくさんの取材や出演もありました。ベスト盤にはスーパーバイザーとして関わらせていただきいつにも増して忙し