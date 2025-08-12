◆イースタン・リーグ巨人―楽天（１２日・ジャイアンツタウン）巨人の高橋礼投手が、イースタン・楽天戦に先発。５回で５９球を投げて１安打１失点、３奪三振と好投した。３回まで打者９人を無安打に抑える立ち上がりを見せ、２軍を指導する野上３軍投手コーチは「ストライク先行で自分の特徴を理解したピッチングができている」と評価。２点の援護をもらった直後の４回は２死から伊藤に左越えソロを浴びたが、５回も３者凡