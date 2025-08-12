◆米大リーグエンゼルス７―４ドジャース（１１日、米カリフォルニア州アナハイム＝エンゼルスタジアム）ドジャース・山本由伸投手（２６）が１１日（日本時間１２日）、敵地・エンゼルス戦に先発。４回２／３を６安打６失点でＫＯされ、今季８敗目（１０勝）を喫した。６失点、６四死球は渡米後自己ワーストと本来の制球力が影を潜めた。球数９９球、防御率２・８４となり、リーグ１０位に後退した。エンゼルスとの「フリー