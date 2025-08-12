お笑い芸人のやす子が１２日、都内で行われた映画「ジュラシュック・ワールド／復活の大地」大ヒット記念イベントに出席した。現代によみがえった恐竜と人間との共存をテーマとした人気シリーズの最新作。日本語吹き替え版の声優を務めたやす子は「こけるシーンがあって、『痛っ』とかなんですけど、『どひゃー』って言ったら『喜劇になるのでやめてください』と言われちゃって…」とアフレコを回想。「（口癖の）『はい〜』っ