韓国の尹錫悦（ユン・ソクヨル）前大統領が収監されているソウル拘置所を爆破すると脅迫した５０代男が１２日、警察に捕まった。京畿道（キョンギド）の安養万安（アニャン・マナン）警察署はこの日公衆脅迫容疑で５０代の男Ａを緊急逮捕したと明らかにした。Ａはこの日午前４時２７分ごろ、警察民願コールセンター（相談窓口、１８２）に電話して「尹錫悦前大統領のいるソウル拘置所に何でもいいから持っていって爆破する」と脅迫