BLACKPINK¡Ê¥Ö¥é¥Ã¥¯¥Ô¥ó¥¯¡Ë¤ÎLISA¡Ê¥ê¥µ¡Ë¤Èºä¸ý·òÂÀÏº¤¬¶¦±é¤¹¤ë¥·¥çー¥È¥Õ¥£¥ë¥à¤ÎÍ½¹ð¼Ì¿¿¤¬¤Õ¤¿¤ê¤ÎInstagram¤Ç¶¦Æ±Åê¹Æ¤µ¤ì¡¢Âç¤­¤ÊÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£ ①BLACKPINK¥ê¥µ¡ßºä¸ý·òÂÀÏº¤¬Êú¤­¹ç¤¦¥â¥Î¥¯¥í¥·¥ç¥Ã¥È ②③¥ê¥µ¤Èºä¸ý¤Î¥À¥ó¥¹Æ°²è ④¥Ôー¥¹¡õ¾Ð´é¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¡Ê16ËçÌÜ¡Ë ¢£BLACKPINK¥ê¥µ¡õºä¸ý·òÂÀÏº¤Î¡È´¶Æ°Åª¤ÇÈþ¤·¤¤Êª¸ì¡É¡ÖDREAM¡×¥·¥çー¥È¥Õ¥£¥ë¥à¸ø³«¤òÍ½¹ð ËÜÅê¹Æ