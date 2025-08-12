ドジャースの大谷翔平選手は11日（日本時間12日）、敵地エンゼルスタジアムでのエンゼルス戦に「1番DH」で先発出場。8回裏の第4打席に今季42号ソロアーチを放った。 ■記者も絶賛「圧倒的なMVP」 大谷が古巣エンゼルスタジアムで100本目となる移籍後初アーチを放った。試合は初回、先発の山本由伸投手がザック・ネト内野手に先頭打者本塁打を浴びると一気にエンゼルスペースに。7ー0まで点差を広