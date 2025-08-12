応用地質 [東証Ｐ] が8月12日後場(14:30)に決算を発表。25年12月期第2四半期累計(1-6月)の連結経常利益は前年同期比11.1％増の30.7億円に伸び、通期計画の51億円に対する進捗率は60.2％に達し、5年平均の48.6％も上回った。 会社側が発表した上期実績と据え置いた通期計画に基づいて、当社が試算した7-12月期(下期)の連結経常利益は前年同期比20.5％減の20.2億円に減る計算になる。 直近3ヵ月の実績である4-6月期(2Q)