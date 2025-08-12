４０歳のクリスティアーノ・ロナウド（ポルトガル）がついに結婚する。１０年近い熱愛の末、ジョージナ・ロドリゲス（３１）にプロポーズした。１２日（日本時間）、ＥＳＰＮなど世界のスポーツメディアは「ロナウドとジョージナが８年の交際を経て婚約した」と伝えた。ジョージナはこの日、自身のインスタグラムに大きなダイヤの指輪をはめた自分の手をロナウドの手の上に重ねた写真を公開した。そこに「はい、誓います。現世でも