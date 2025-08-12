五泉市のニット製品製造業者が、新潟地裁から破産手続き開始の決定を受けたことが分かりました。 民間の信用調査会社「帝国データバンク」によりますと、五泉市の「南沢テキスタイル」は1896年に創業した老舗のニット製品製造業者で、大手アパレル業者を得意先としてセーターやカーディガンなど主に婦人向けの高価格帯ニット製品のほかスーツやワンピースなどを手がけ、1989年2月期には年