石破首相が12日、千葉県勝浦市の漁港を訪れ、自身が防衛相だった2008年に起きた海上自衛隊のイージス艦の衝突事故の犠牲者を追悼しました。石破首相は、佳子夫人とともに勝浦市の港を訪れ、衝突事故で犠牲になった漁師2人を追悼しました。事故は2008年、海上自衛隊のイージス艦「あたご」と地元の漁船「清徳丸」が衝突し、乗組員だった親子2人が亡くなったものです。関係者によりますと、当時、防衛相として事故の対応にあたった石