小倉ハンドメイドマルシェ実行委員会は、2025年9月27日(土)・28日(日)の2日間、全国のハンドメイド作家が自ら制作した手づくり作品を自由に販売・展示するイベント「小倉ハンドメイドマルシェ2025」を西日本総合展示場 新館にて開催！ 小倉ハンドメイドマルシェ2025 内容 … 全国の作家による手づくり作品や食品の展示・販売・体験教室等日時 … 2025年9月27日(土)・28日(日) 11:00〜17:00※当日券の